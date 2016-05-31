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Albergue San Pelayo
C/ O Romeu 9
Ponte Villarente (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Xullo García
Observacións: Albergue Turístico Superior (3 cunchas). Admite reservas de grupo. Dispón de habitacións individuais, dobres e triplos (consultar prezo). Teñen restaurante e serven almorzos, menús e ceas.
Camiño Francés
Etapa del Burgo Ranero a León
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