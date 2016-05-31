Albergue San Pelayo

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Julio García

Observaciones: Albergue Turístico Superior (3 conchas). Admite reservas de grupo. Dispone de habitaciones individuales, dobles y triples (consultar precio). Tienen restaurante y sirven desayunos, menús y cenas.