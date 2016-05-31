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Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León

Albergue San Pelayo

Disponible sin conexión
206
97
03 albergue san pelayo

C/ El Romero 9
Puente Villarente (León)

650 918 281, 987 312 677

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Julio García

Observaciones: Albergue Turístico Superior (3 conchas). Admite reservas de grupo. Dispone de habitaciones individuales, dobles y triples (consultar precio). Tienen restaurante y sirven desayunos, menús y cenas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de El Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa de El Burgo Ranero a León

km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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