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Alberg Sant Pelayo
C/ El Romaní 9
Puente Villarente (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Julio García
Observacions: Albergui Turístic Superior (3 petxines). Admet reserves de grup. Disposa d'habitacions individuals, dobles i triples (consultar preu). Tenen restaurant i serveixen desdejunis, menús i sopars.
Camí Francès
Etapa del Burg Ranero a Lleó
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