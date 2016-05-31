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San Pelaio aterpetxea
El Romero kalea 9
Villarente zubia (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Julio García
Oharrak: Goi Mailako Turismo Aterpetxea (3 oskol). Talde-erreserbak onartzen ditu. Banako gelak, bikoitzak eta hirukoitzak ditu (prezioa kontsultatu). Jatetxea dute eta gosariak, menuak eta afariak zerbitzatzen dituzte.
Bide frantsesa
Burgelutik Raneron arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak