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Albergue San Miguel
Alvarez Veiga, 35
Hospital de Órbigo (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Piera e Arturo
Observacións: Falan inglés e italiano. Como curiosidade, o albergue podería denominarse o Albergue da Pintura, xa que hai un taller de pintura e unha exposición permanente de cadros pintados polos mesmos peregrinos que van realizando o Camiño. Con eles fan exposicións gratuítas noutros lugares do itinerario xacobeo.
Camiño Francés
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
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