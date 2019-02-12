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Camiño Francés Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

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Albergue San Miguel

Dispoñible sen conexión
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Albergue san miguel

Alvarez Veiga, 35
Hospital de Órbigo (León)

987 388 285 (albergue), 618 183 420

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Piera e Arturo

Observacións: Falan inglés e italiano. Como curiosidade, o albergue podería denominarse o Albergue da Pintura, xa que hai un taller de pintura e unha exposición permanente de cadros pintados polos mesmos peregrinos que van realizando o Camiño. Con eles fan exposicións gratuítas noutros lugares do itinerario xacobeo.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

km 24,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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