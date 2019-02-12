Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga
Calle Alvarez Vega, 35
Albergue San Miguel
Disponible sin conexión
3890
Calle Alvarez Vega, 35
Hospital de Órbigo (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Piera Lo Curto
Observaciones: Hablan inglés e italiano. Como curiosidad, el albergue podría denominarse el Albergue de la Pintura, ya que hay un taller de pintura y una exposición permanente de cuadros pintados por los mismos peregrinos que van realizando el Camino. Con ellos hacen exposiciones gratuitas en otros lugares del itinerario jacobeo.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín del Camino a Astorga
km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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