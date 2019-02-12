Albergue San Miguel

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Piera Lo Curto

Observaciones: Hablan inglés e italiano. Como curiosidad, el albergue podría denominarse el Albergue de la Pintura, ya que hay un taller de pintura y una exposición permanente de cuadros pintados por los mismos peregrinos que van realizando el Camino. Con ellos hacen exposiciones gratuitas en otros lugares del itinerario jacobeo.