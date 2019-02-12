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Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga

Albergue San Miguel

Disponible sin conexión
38
90
Albergue san miguel

Calle Alvarez Vega, 35
Hospital de Órbigo (León)

609723632 / 987 388 285

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Piera Lo Curto

Observaciones: Hablan inglés e italiano. Como curiosidad, el albergue podría denominarse el Albergue de la Pintura, ya que hay un taller de pintura y una exposición permanente de cuadros pintados por los mismos peregrinos que van realizando el Camino. Con ellos hacen exposiciones gratuitas en otros lugares del itinerario jacobeo.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín del Camino a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín del Camino a Astorga

km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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