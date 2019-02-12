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San Migel aterpetxea
Alvarez Vega, 35
Orbiboko Ospitalea (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Piera eta Arturo
Oharrak: Ingelesez eta italieraz hitz egiten dute. Bitxikeria gisa, aterpetxea pinturaren aterpetxea izan daiteke, pintura tailer bat eta bidea egiten ari diren erromesek pintatutako margolanen erakusketa iraunkorra baitago. Donejakue bideko beste leku batzuetan doako erakusketak egiten dituzte.
Bide frantsesa
Astorgako bideko San Martin etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak