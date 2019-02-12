Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

San Migel aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
20
0
Albergue san miguel

Alvarez Vega, 35
Orbiboko Ospitalea (Leon)

987 388285 (aterpetxea), 618 183 420

albergues [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Piera eta Arturo

Oharrak: Ingelesez eta italieraz hitz egiten dute. Bitxikeria gisa, aterpetxea pinturaren aterpetxea izan daiteke, pintura tailer bat eta bidea egiten ari diren erromesek pintatutako margolanen erakusketa iraunkorra baitago. Donejakue bideko beste leku batzuetan doako erakusketak egiten dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgako bideko San Martin etapa Etapa 20

Astorgako bideko San Martin etapa

km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi