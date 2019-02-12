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Camí Francès Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

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Alberg San Miguel

Disponible sense connexió
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Albergue san miguel

Alvarez Vega, 35
Hospital d'Órbigo (León)

987 388 285 (alberg), 618 183 420

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Piera i Arturo

Observacions: Parlen anglès i italià. Com a curiositat, l'alberg podria denominar-se l'Alberg de la Pintura, ja que hi ha un taller de pintura i una exposició permanent de quadres pintats pels mateixos pelegrins que van realitzant el Camí. Amb ells fan exposicions gratuïtes en altres llocs de l'itinerari jacobeo.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga Etapa 20

Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

km 24,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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