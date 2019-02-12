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Alberg San Miguel
Alvarez Vega, 35
Hospital d'Órbigo (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Piera i Arturo
Observacions: Parlen anglès i italià. Com a curiositat, l'alberg podria denominar-se l'Alberg de la Pintura, ja que hi ha un taller de pintura i una exposició permanent de quadres pintats pels mateixos pelegrins que van realitzant el Camí. Amb ells fan exposicions gratuïtes en altres llocs de l'itinerari jacobeo.
Camí Francès
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots