Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue San Martín - CSJ Refuxio de Peregrinos - Miraz
Curral dá Fonte, s/n
Miraz (Friol)
Propiedade do albergue: Confraternity of Saint James
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Confraternity of Saint James
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións: En Miraz non hai apenas servizos. Hai un bar que prepara bocadillos e vende algúns alimentos básicos para cociñar e unha furgoneta ambulante pasa case todos os días aínda que recentemente abriron un novo bar. Os hospitaleros preparan almorzo comunitario e ofrecen té. É posible pasar a noite en tendas de campaña no xardín.
Camiño do Norte
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo