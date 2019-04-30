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Camiño do Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

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Albergue San Martín - CSJ Refuxio de Peregrinos - Miraz

Dispoñible sen conexión
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Albergue de miraz

Curral dá Fonte, s/n
Miraz (Friol)

982 83 07 00

Web / Link

Propiedade do albergue: Confraternity of Saint James

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Confraternity of Saint James

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios

Observacións: En Miraz non hai apenas servizos. Hai un bar que prepara bocadillos e vende algúns alimentos básicos para cociñar e unha furgoneta ambulante pasa case todos os días aínda que recentemente abriron un novo bar. Os hospitaleros preparan almorzo comunitario e ofrecen té. É posible pasar a noite en tendas de campaña no xardín.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

km 41,3
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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