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Alberg Sant Martín - CSJ Refugio de Pelegrins - Miraz
Corral dona Fonte, s/n
Miraz (Friol)
Propietat de l'alberg: Confraternity of Saint
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: James Confraternity of Saint
Persona encarregada d’atendre l'alberg: James Hospitaleros voluntaris
Observacions: En Miraz no hi ha amb prou feines serveis. Hi ha un bar que prepara entrepans i ven alguns aliments bàsics per cuinar i una furgoneta ambulant pansa gairebé tots els dies encara que recentment han obert un nou bar. Els hospitaleros preparen desdejuni comunitari i ofereixen te. És possible pernoctar en tendes de campanya en el jardí.
Camí del Nord
Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes
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