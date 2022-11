Alberg Sant Martín - CSJ Refugio de Pelegrins - Miraz

Corral dona Fonte, s/n

Miraz (Friol) 982 83 07 00 www.csj.org.uk/about-us/hospitality-our-refuges/refugio-de-peregrinos-de-miraz-the-refugio

Propietat de l'alberg: Confraternity of Saint

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: James Confraternity of Saint

Persona encarregada d’atendre l'alberg: James Hospitaleros voluntaris

Observacions: En Miraz no hi ha amb prou feines serveis. Hi ha un bar que prepara entrepans i ven alguns aliments bàsics per cuinar i una furgoneta ambulant pansa gairebé tots els dies encara que recentment han obert un nou bar. Els hospitaleros preparen desdejuni comunitari i ofereixen te. És possible pernoctar en tendes de campanya en el jardí.