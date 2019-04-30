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Camí del Nord Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes

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Alberg Sant Martín - CSJ Refugio de Pelegrins - Miraz

Disponible sense connexió
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Albergue de miraz

Corral dona Fonte, s/n
Miraz (Friol)

982 83 07 00

Web / Link

Propietat de l'alberg: Confraternity of Saint

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: James Confraternity of Saint

Persona encarregada d’atendre l'alberg: James Hospitaleros voluntaris

Observacions: En Miraz no hi ha amb prou feines serveis. Hi ha un bar que prepara entrepans i ven alguns aliments bàsics per cuinar i una furgoneta ambulant pansa gairebé tots els dies encara que recentment han obert un nou bar. Els hospitaleros preparen desdejuni comunitari i ofereixen te. És possible pernoctar en tendes de campanya en el jardí.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes

km 41,3
Temps 10H 15’
Dificultat alta
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