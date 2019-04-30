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San Martin aterpetxea - CSJ Erromesen Aterpea - Miraz
Corral da Fonte, z/g
Mizpa (Friol)
Aterpetxearen jabegoa: Confraternity of Saint James
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Confraternity of Saint James
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak
Oharrak: Mirazin apenas dago zerbitzurik. Taberna batek ogitartekoak prestatzen ditu eta oinarrizko elikagai batzuk saltzen ditu janaria prestatzeko eta furgoneta ibiltari bat ia egunero, baina berriki taberna berri bat ireki dute. Ospitaleek gosaria prestatzen dute eta tea eskaintzen dute. Litekeena da kanpin-dendetan gaua igarotzea.
Iparraldeko bidea
Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak