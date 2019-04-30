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Iparraldeko Bidea Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa

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San Martin aterpetxea - CSJ Erromesen Aterpea - Miraz

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de miraz

Corral da Fonte, z/g
Mizpa (Friol)

982 83 07 00

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Confraternity of Saint James

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Confraternity of Saint James

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Borondatezko ospitaleak

Oharrak: Mirazin apenas dago zerbitzurik. Taberna batek ogitartekoak prestatzen ditu eta oinarrizko elikagai batzuk saltzen ditu janaria prestatzeko eta furgoneta ibiltari bat ia egunero, baina berriki taberna berri bat ireki dute. Ospitaleek gosaria prestatzen dute eta tea eskaintzen dute. Litekeena da kanpin-dendetan gaua igarotzea.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa Etapa 31

Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa

km 41,3
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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