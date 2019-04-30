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Camino del Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

Albergue San Martín - CSJ Refugio de Peregrinos - Miraz

Disponible sin conexión
12
86
Albergue de miraz

Corral da Fonte, s/n
Miraz (Friol)

982 83 07 00

Web / Link

Propiedad del albergue: Confraternity of Saint James

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Confraternity of Saint James

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios

Observaciones: En Miraz no hay apenas servicios. Hay un bar que prepara bocadillos y vende algunos alimentos básicos para cocinar y una furgoneta ambulante pasa casi todos los días aunque recientemente han abierto un nuevo bar. Los hospitaleros preparan desayuno comunitario y ofrecen té. Es posible pernoctar en tiendas de campaña en el jardín.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

km 41,3
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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