Camino del Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
Corral da Fonte, s/n
Albergue San Martín - CSJ Refugio de Peregrinos - Miraz
Disponible sin conexión
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Corral da Fonte, s/n
Miraz (Friol)
Propiedad del albergue: Confraternity of Saint James
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Confraternity of Saint James
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros voluntarios
Observaciones: En Miraz no hay apenas servicios. Hay un bar que prepara bocadillos y vende algunos alimentos básicos para cocinar y una furgoneta ambulante pasa casi todos los días aunque recientemente han abierto un nuevo bar. Los hospitaleros preparan desayuno comunitario y ofrecen té. Es posible pernoctar en tiendas de campaña en el jardín.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
km 41,3
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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