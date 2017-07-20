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Albergue San Lázaro
C/ San Lázaro, 7
Sarria (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Marisa Vázquez
Observacións: Prezos das habitacións privadas: habitación con cama de matrimonio e baño privado: 35 euros; habitación dobre de dúas camas con baño compartido e cociña: 30 euros e habitación individual con baño compartido e cociña: 25 euros.
Camiño Francés
Etapa de Triacastela a Sarria
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