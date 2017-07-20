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Alberg Sant Lázaro
C/ Sant Lázaro, 7
Sarria (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marisa Vázquez
Observacions: Preus de les habitacions privades: habitació amb llit de matrimoni i bany privat: 35 euros; habitació doble de dos llits amb bany compartit i cuina: 30 euros i habitació individual amb bany compartit i cuina: 25 euros.
Camí Francès
Etapa de Triacastela a Sarria
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