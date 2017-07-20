Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria
C/ San Lázaro, 7
Albergue San Lázaro
Disponible sin conexión
5437154
C/ San Lázaro, 7
Sarria (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Marisa Vázquez
Observaciones: Precios de las habitaciones privadas: habitación con cama de matrimonio y baño privado: 40 euros; habitación doble de dos camas con baño compartido y cocina: 30 euros y habitación individual con baño compartido y cocina: 25 euros.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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