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Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria

Albergue San Lázaro

Disponible sin conexión
5437
154
Albergue san lazaro

C/ San Lázaro, 7
Sarria (Lugo)

659 18 54 82, 982 53 06 26

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Marisa Vázquez

Observaciones: Precios de las habitaciones privadas: habitación con cama de matrimonio y baño privado: 40 euros; habitación doble de dos camas con baño compartido y cocina: 30 euros y habitación individual con baño compartido y cocina: 25 euros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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