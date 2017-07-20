Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa
San Lazaro kalea, 7
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San Lazaro aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
53640
San Lazaro kalea, 7
Sarria (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marisa Vázquez
Oharrak: Gela pribatuen prezioak: ezkontza ohedun gela eta bainugela pribatua: 35 euro; bi oheko gela bikoitza, komuna eta sukaldea dituena: 30 euro, bainugela partekatua eta sukaldea dituena: 25 euro.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 26
Triacastela eta Sarria arteko etapa
km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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