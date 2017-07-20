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Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa

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San Lazaro aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
5364
0
Albergue san lazaro

San Lazaro kalea, 7
Sarria (Lugo)

659 18 54 82, 982 53 06 26

albergues [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marisa Vázquez

Oharrak: Gela pribatuen prezioak: ezkontza ohedun gela eta bainugela pribatua: 35 euro; bi oheko gela bikoitza, komuna eta sukaldea dituena: 30 euro, bainugela partekatua eta sukaldea dituena: 25 euro.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Triacastela eta Sarria arteko etapa Etapa 26

Triacastela eta Sarria arteko etapa

km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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