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Camiño Francés Etapa del Burgo Ranero a León

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Albergue 'San Francisco de Agarrades'

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Albergue san francisco de asis

Avenida Alcalde Miguel Castaños, 4. Parque San Francisco (centro cidade)
León

637 439 848, 987 21 50 60

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada, dos Irmáns Menores Capuchinos

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada, dos Irmáns Menores Capuchinos

Persoa encargada de atender o albergue: Javier Gabela

Observacións: Ante o peche do albergue municipal de León, esta residencia de estudantes tamén se converteu en albergue de peregrinos. Durante todo o ano oferta ata 100 prazas en 47 habitacións de diferente capacidade. Habitacións compartidas para 4 persoas e algunha de 6 e habitacións dobres (con roupa de cama e toalla).

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa del Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa del Burgo Ranero a León

km 37,1
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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