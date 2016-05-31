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Albergue 'San Francisco de Agarrades'
Avenida Alcalde Miguel Castaños, 4. Parque San Francisco (centro cidade)
León
Propiedade do albergue: Privada, dos Irmáns Menores Capuchinos
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada, dos Irmáns Menores Capuchinos
Persoa encargada de atender o albergue: Javier Gabela
Observacións: Ante o peche do albergue municipal de León, esta residencia de estudantes tamén se converteu en albergue de peregrinos. Durante todo o ano oferta ata 100 prazas en 47 habitacións de diferente capacidade. Habitacións compartidas para 4 persoas e algunha de 6 e habitacións dobres (con roupa de cama e toalla).
Camiño Francés
Etapa del Burgo Ranero a León
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