Albergue 'San Francisco de Asís'

Propiedad del albergue: Privada, de los Hermanos Menores Capuchinos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada, de los Hermanos Menores Capuchinos

Persona encargada de atender el albergue: Javier Gabela

Observaciones: Ante el cierre del albergue municipal de León, esta residencia de estudiantes también se ha convertido en albergue de peregrinos. Durante todo el año oferta hasta 100 plazas en 47 habitaciones de diferente capacidad. Habitaciones compartidas para 4 personas y alguna de 6 y habitaciones dobles (con ropa de cama y toalla).