Albergue 'San Francisco de Asís'
Avenida Alcalde Miguel Castaños, 4. Parque San Francisco (centro ciudad)
León
Propiedad del albergue: Privada, de los Hermanos Menores Capuchinos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada, de los Hermanos Menores Capuchinos
Persona encargada de atender el albergue: Javier Gabela
Observaciones: Ante el cierre del albergue municipal de León, esta residencia de estudiantes también se ha convertido en albergue de peregrinos. Durante todo el año oferta hasta 100 plazas en 47 habitaciones de diferente capacidad. Habitaciones compartidas para 4 personas y alguna de 6 y habitaciones dobles (con ropa de cama y toalla).
Camino Francés
Etapa de El Burgo Ranero a León
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