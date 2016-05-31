Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León

Albergue 'San Francisco de Asís'

Disponible sin conexión
103
55
Albergue san francisco de asis

Avenida Alcalde Miguel Castaños, 4. Parque San Francisco (centro ciudad)
León

637 439 848, 987 21 50 60

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada, de los Hermanos Menores Capuchinos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada, de los Hermanos Menores Capuchinos

Persona encargada de atender el albergue: Javier Gabela

Observaciones: Ante el cierre del albergue municipal de León, esta residencia de estudiantes también se ha convertido en albergue de peregrinos. Durante todo el año oferta hasta 100 plazas en 47 habitaciones de diferente capacidad. Habitaciones compartidas para 4 personas y alguna de 6 y habitaciones dobles (con ropa de cama y toalla).

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de El Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa de El Burgo Ranero a León

km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue 'San Francisco de Asís'

Ver todos

¡Envía tus fotografías!