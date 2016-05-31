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Bide Frantsesa Burgelutik Raneron arteko etapa

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San Francisco de Asís aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
84
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Albergue san francisco de asis

Miguel Castaños Alkatea, 4. San Frantzisko parkea (erdialdea)
Leon

637439848, 987 21 50 60

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Kaputxinoen Anaia Txikien Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kaputxinoen Anaia Txikien Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Javier Gabela

Oharrak: Leongo udal aterpetxea itxi ondoren, ikasleen egoitza hau erromesen aterpetxe bilakatu da. Urte osoan 100 leku eskaintzen ditu, edukiera ezberdineko 47 gelatan. Gela partekatuak 4 pertsonentzat eta 6 lagunentzat eta logela bikoitzentzat (oheko arropa eta toalla).

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Burgelutik Raneron arteko etapa Etapa 18

Burgelutik Raneron arteko etapa

km 37,1
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek San Francisco de Asís aterpetxea

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