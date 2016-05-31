Bide Frantsesa Burgelutik Raneron arteko etapa
Miguel Castaños Alkatea, 4. San Frantzisko parkea (erdialdea)
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
San Francisco de Asís aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
840
Miguel Castaños Alkatea, 4. San Frantzisko parkea (erdialdea)
Leon
Aterpetxearen jabegoa: Kaputxinoen Anaia Txikien Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kaputxinoen Anaia Txikien Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Javier Gabela
Oharrak: Leongo udal aterpetxea itxi ondoren, ikasleen egoitza hau erromesen aterpetxe bilakatu da. Urte osoan 100 leku eskaintzen ditu, edukiera ezberdineko 47 gelatan. Gela partekatuak 4 pertsonentzat eta 6 lagunentzat eta logela bikoitzentzat (oheko arropa eta toalla).
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 18
Burgelutik Raneron arteko etapa
km 37,1
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak