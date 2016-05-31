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Alberg 'Sant Francisco d'Assís'
Avinguda Alcalde Miguel Castanys, 4. Parc Sant Francisco (centro ciutat)
León
Propietat de l'alberg: Privada, dels Germans Menors Capuchinos
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada, dels Germans Menors Capuchinos
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Javier Gabela
Observacions: Davant el tancament de l'alberg municipal de León, aquesta residència d'estudiants també s'ha convertit en alberg de pelegrins. Durant tot l'any ofereix fins a 100 places en 47 habitacions de diferent capacitat. Habitacions compartides per 4 persones i alguna de 6 i habitacions dobles (amb roba de llit i tovallola).
Camí Francès
Etapa del Burg Ranero a Lleó
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