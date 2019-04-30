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Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

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Albergue San Francisco

Dispoñible sen conexión
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Albergue san francisco de asis

Cale Carmen, 7
Arzúa (15810)

604 06 93 38 / 696 37 98 54

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Gustavo Taboada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Gustavo / Aitana

Observacións: Teñen servizo de almorzo.Contan con colchóns viscoelásticos antibacterias con fundas dermoprotectoras e sabas de tea.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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