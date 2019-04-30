Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Cale Carmen, 7
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Albergue San Francisco
Dispoñible sen conexión
150
Cale Carmen, 7
Arzúa (15810)
Propiedade do albergue: Gustavo Taboada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Gustavo / Aitana
Observacións: Teñen servizo de almorzo.Contan con colchóns viscoelásticos antibacterias con fundas dermoprotectoras e sabas de tea.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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