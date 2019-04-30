Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa
Carmen kalea, 7
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San Frantzisko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Carmen kalea, 7
Arzua (15810)
Aterpetxearen jabegoa: Gustavo Taboada
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gustavo / Aitana
Oharrak: Gosaltzeko zerbitzua dute. Bakterioen kontrako koltxoi biskoelastikoak dituzte, azal dermobabesleak eta oihalezko maindireak dituztenak.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 29
Etapa: Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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