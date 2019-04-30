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Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa

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San Frantzisko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue san francisco de asis

Carmen kalea, 7
Arzua (15810)

604 06 93 38 696 37 98 54

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Gustavo Taboada

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gustavo / Aitana

Oharrak: Gosaltzeko zerbitzua dute. Bakterioen kontrako koltxoi biskoelastikoak dituzte, azal dermobabesleak eta oihalezko maindireak dituztenak.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa: Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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