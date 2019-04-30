Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg San Francisco

Disponible sense connexió
15
0
Albergue san francisco de asis

Carrer Carmen, 7
Arzúa (15810)

604 06 93 38 / 696 37 98 54

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Gustavo Taboada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Gustavo / Aitana

Observacions: Tienen servei de desdejuni.Compten amb matalassos viscoelàstics antibacterias amb fonguis dermoprotectores i llençols de tela.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa

km 28,8
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg San Francisco

Veure tots

Envia les teves fotografies!