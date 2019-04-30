Camí Francès Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
Carrer Carmen, 7
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Alberg San Francisco
Disponible sense connexió
150
Carrer Carmen, 7
Arzúa (15810)
Propietat de l'alberg: Gustavo Taboada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Gustavo / Aitana
Observacions: Tienen servei de desdejuni.Compten amb matalassos viscoelàstics antibacterias amb fonguis dermoprotectores i llençols de tela.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
km 28,8
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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