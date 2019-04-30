Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Calle Carmen, 7
Albergue San Francisco
Disponible sin conexión
720
Calle Carmen, 7
Arzúa (15810)
Propiedad del albergue: Gustavo Taboada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Gustavo / Aitana
Observaciones: Tienen servicio de desayuno.Cuentan con colchones viscoelásticos antibacterias con fundas dermoprotectoras y sábanas de tela.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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