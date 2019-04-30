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Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

Albergue San Francisco

Disponible sin conexión
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Albergue san francisco de asis

Calle Carmen, 7
Arzúa (15810)

604 06 93 38 / 696 37 98 54

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Gustavo Taboada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Gustavo / Aitana

Observaciones: Tienen servicio de desayuno.Cuentan con colchones viscoelásticos antibacterias con fundas dermoprotectoras y sábanas de tela.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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