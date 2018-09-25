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Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés

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Albergue San Antón Abad

Dispoñible sen conexión
604
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Albergue san anton abad

C/ Hospital, 4 (detrás da igrexa)
Villafranca Montes de Oca

947 58 21 50

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal da recepción do hotel

Observacións: É un albergue e hotel en dependencias separadas. Os peregrinos, si deséxano, poden comer e cear no hotel (menú de luns a domingo a 12 euros) e utilizar o WIFI.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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