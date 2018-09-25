Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés
C/ Hospital, 4 (detrás da igrexa)
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Albergue San Antón Abad
Dispoñible sen conexión
6040
C/ Hospital, 4 (detrás da igrexa)
Villafranca Montes de Oca
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal da recepción do hotel
Observacións: É un albergue e hotel en dependencias separadas. Os peregrinos, si deséxano, poden comer e cear no hotel (menú de luns a domingo a 12 euros) e utilizar o WIFI.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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