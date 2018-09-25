Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa
Hospital kalea, 4 (elizaren atzean)
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San Anton Abad aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
6040
Hospital kalea, 4 (elizaren atzean)
Villafranca Montes de Oca
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Hoteleko harrerako langileak
Oharrak: Bereizitako geletan dagoen aterpetxea eta hotela da. Erromesek, nahi izanez gero, hotelean jan eta afaldu dezakete (astelehenetik igandera, 12 euro) eta WiFi-a erabili.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak