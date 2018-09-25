Camí Francès Etapa de Belorado a Agés
C/ Hospital, 4 (darrere de l'església)
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Alberg Sant Antón Abad
Disponible sense connexió
6040
C/ Hospital, 4 (darrere de l'església)
Villafranca Montes d'Oca
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de la recepció de l'hotel
Observacions: És un alberg i hotel en dependències separades. Els pelegrins, si ho desitgen, poden menjar i sopar a l'hotel (menú de dilluns a diumenge a 12 euros) i utilitzar el WIFI.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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