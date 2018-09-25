Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Belorado a Agés

Albergue San Antón Abad

Disponible sin conexión
625
107
Albergue san anton abad

C/ Hospital, 4 (detrás de la iglesia)
Villafranca Montes de Oca

947 58 21 50

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Personal de la recepción del hotel

Observaciones: Es un albergue y hotel en dependencias separadas. Los peregrinos, si lo desean, pueden comer y cenar en el hotel (menú de lunes a domingo a 12 euros) y utilizar el WIFI.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue San Antón Abad

Ver todos

¡Envía tus fotografías!