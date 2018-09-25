Albergue San Antón Abad

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Personal de la recepción del hotel

Observaciones: Es un albergue y hotel en dependencias separadas. Los peregrinos, si lo desean, pueden comer y cenar en el hotel (menú de lunes a domingo a 12 euros) y utilizar el WIFI.