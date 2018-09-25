Camino Francés Etapa de Belorado a Agés
C/ Hospital, 4 (detrás de la iglesia)
Albergue San Antón Abad
Disponible sin conexión
625107
C/ Hospital, 4 (detrás de la iglesia)
Villafranca Montes de Oca
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Personal de la recepción del hotel
Observaciones: Es un albergue y hotel en dependencias separadas. Los peregrinos, si lo desean, pueden comer y cenar en el hotel (menú de lunes a domingo a 12 euros) y utilizar el WIFI.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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