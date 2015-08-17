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Via da Prata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

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Albergue Rural Alba e Soraya

Dispoñible sen conexión
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Albergue alba y soraya

C/ Baños, s/n
Calzada de Béjar (Salamanca)

646 41 06 43, 923 41 65 73

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Manuela

Observacións: O albergue atópase á entrada do pobo, a man esquerda do camiño. Ten o nome das fillas de Manuela: Alba e Soraya.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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