Via da Prata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
C/ Baños, s/n
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Albergue Rural Alba e Soraya
Dispoñible sen conexión
1900
C/ Baños, s/n
Calzada de Béjar (Salamanca)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Manuela
Observacións: O albergue atópase á entrada do pobo, a man esquerda do camiño. Ten o nome das fillas de Manuela: Alba e Soraya.
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 16
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
km 32,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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