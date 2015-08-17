Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
C/ Baños, s/n
Albergue Rural Alba y Soraya
Disponible sin conexión
20328
C/ Baños, s/n
Calzada de Béjar (Salamanca)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Manuela
Observaciones: El albergue se encuentra a la entrada del pueblo, a mano izquierda del camino. Tiene el nombre de las hijas de Manuela: Alba y Soraya.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 16
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
km 32,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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