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Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

Albergue Rural Alba y Soraya

Disponible sin conexión
203
28
Albergue alba y soraya

C/ Baños, s/n
Calzada de Béjar (Salamanca)

646 41 06 43, 923 41 65 73

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Manuela

Observaciones: El albergue se encuentra a la entrada del pueblo, a mano izquierda del camino. Tiene el nombre de las hijas de Manuela: Alba y Soraya.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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