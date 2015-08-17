Zilarraren Bidea Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen
Baños kalea, z/g
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Alba eta Soraya Landa Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1900
Baños kalea, z/g
Béjarko galtzada (Salamanca)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuela
Oharrak: Aterpetxea herriaren sarreran dago, bidearen ezkerraldean. Manuela alabaren izena du: Alba eta Soraya.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 16
Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen
km 32,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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