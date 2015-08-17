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Zilarraren Bidea Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen

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Alba eta Soraya Landa Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
190
0
Albergue alba y soraya

Baños kalea, z/g
Béjarko galtzada (Salamanca)

646 41 06 43, 923 41 65 73

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuela

Oharrak: Aterpetxea herriaren sarreran dago, bidearen ezkerraldean. Manuela alabaren izena du: Alba eta Soraya.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen Etapa 16

Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen

km 32,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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