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Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

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Alberg Rural Alba i Soraya

Disponible sense connexió
190
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Albergue alba y soraya

C/ Banys, s/n
Calçada de Béjar (Salamanca)

646 41 06 43, 923 41 65 73

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuela

Observacions: L'alberg es troba a l'entrada del poble, a mà esquerra del camí. Té el nom de les filles de Manuela: Alba i Soraya.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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