Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
C/ Banys, s/n
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Alberg Rural Alba i Soraya
Disponible sense connexió
1900
C/ Banys, s/n
Calçada de Béjar (Salamanca)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuela
Observacions: L'alberg es troba a l'entrada del poble, a mà esquerra del camí. Té el nom de les filles de Manuela: Alba i Soraya.
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 16
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
km 32,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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