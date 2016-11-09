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Albergue Rossol
Praza Rodríguez Cobián, 1
Padrón
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Constantino Gómez
Observacións: Habitación de 85 m² con corredores amplos, camas de 200x100cm, coa súa propia cortina, lámpada e enchufe. Roupa de cama gratis, mantas incluídas. Wifi gratis, computadores con impresora. Ventás abalconadas con vistas á igrexa. Cafetaría con almorzos e terraza. Non se admiten mascotas.
Camiño Portugués
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
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