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Camiño Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón

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Albergue Rossol

Dispoñible sen conexión
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Albergue rossol

Praza Rodríguez Cobián, 1
Padrón

678 023 918, 981 810 011

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Constantino Gómez

Observacións: Habitación de 85 m² con corredores amplos, camas de 200x100cm, coa súa propia cortina, lámpada e enchufe. Roupa de cama gratis, mantas incluídas. Wifi gratis, computadores con impresora. Ventás abalconadas con vistas á igrexa. Cafetaría con almorzos e terraza. Non se admiten mascotas.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padrón Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padrón

km 18,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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