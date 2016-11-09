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Alberg Rossol
Plaza Rodríguez Cobián, 1
Padró
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Constantino Gómez
Observacions: Habitació de 85 m² amb passadissos amplis, llits de 200x100cm, amb la seva pròpia cortina, llum i endoll. Roba de llit gratis, mantes incloses. Wifi gratis, ordinadors amb impressora. Finestrals abalconados amb vista a l'església. Cafeteria amb desdejunis i terrassa. No s'admeten mascotes.
Camí Portuguès
Etapa de Caldas de Reis a Padró
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