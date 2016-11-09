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Camí Portuguès Etapa de Caldas de Reis a Padró

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Alberg Rossol

Disponible sense connexió
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Albergue rossol

Plaza Rodríguez Cobián, 1
Padró

678 023 918, 981 810 011

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Constantino Gómez

Observacions: Habitació de 85 m² amb passadissos amplis, llits de 200x100cm, amb la seva pròpia cortina, llum i endoll. Roba de llit gratis, mantes incloses. Wifi gratis, ordinadors amb impressora. Finestrals abalconados amb vista a l'església. Cafeteria amb desdejunis i terrassa. No s'admeten mascotes.

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padró Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padró

km 18,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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