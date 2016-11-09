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Camino Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón

Albergue Rossol

Disponible sin conexión
14
3
Albergue rossol

Plaza Rodríguez Cobián, 1
Padrón

678 023 918, 981 810 011

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Constantino Gómez

Observaciones: Habitación de 85 m² con pasillos amplios, camas de 200x100cm, con su propia cortina, lámpara y enchufe. Ropa de cama gratis, mantas incluidas. Wifi gratis, ordenadores con impresora. Ventanales abalconados con vistas a la iglesia. Cafetería con desayunos y terraza. No se admiten mascotas.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padrón Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padrón

km 18,5
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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