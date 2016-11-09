Albergue Rossol
Plaza Rodríguez Cobián, 1
Padrón
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Constantino Gómez
Observaciones: Habitación de 85 m² con pasillos amplios, camas de 200x100cm, con su propia cortina, lámpara y enchufe. Ropa de cama gratis, mantas incluidas. Wifi gratis, ordenadores con impresora. Ventanales abalconados con vistas a la iglesia. Cafetería con desayunos y terraza. No se admiten mascotas.
Camino Portugués
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
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