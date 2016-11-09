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Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa

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Rossolen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue rossol

Rodríguez Cubán plaza, 1
Errolda

678023918, 981 810 011

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Konstantino Gomez

Oharrak: 85 m2-ko gela, korridore zabalekin, 200 x 100 cm-ko oheekin, bere gortina, lanpara eta entxufearekin. Oheko arropa doan, mantak barne. Wifi doan, inprimagailua duten ordenagailuak. Balkoi formako leihateak, elizari begira. Kafetegia gosariarekin eta terrazarekin. Ez da maskotarik onartzen.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Caldas de Reisetik Padronera etapa Etapa 5

Caldas de Reisetik Padronera etapa

km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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