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Rossolen aterpetxea
Rodríguez Cubán plaza, 1
Errolda
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Konstantino Gomez
Oharrak: 85 m2-ko gela, korridore zabalekin, 200 x 100 cm-ko oheekin, bere gortina, lanpara eta entxufearekin. Oheko arropa doan, mantak barne. Wifi doan, inprimagailua duten ordenagailuak. Balkoi formako leihateak, elizari begira. Kafetegia gosariarekin eta terrazarekin. Ez da maskotarik onartzen.
Portugalgo bidea
Caldas de Reisetik Padronera etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak