Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Rosalía
C/ Cordón, 2
Castrojeriz (Burgos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Javier Castro
Observacións: Sen literas, só camas individuais con enchufe. Patio paira gardar bicicletas e ferramenta básica. Servizo de masaxes. Ofrecen almorzo 4 euros e cea comunitaria 12 euros . Calefacción e aire acondicionado. Cambio diario de sabas e fundas de almofada de algodón. Enchufe e mesilla en cada cama. WIFI. Secador de Pelo.
Camiño Francés
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo