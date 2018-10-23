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Rosalia aterpetxea
Cordon kalea, 2
Castrojeriz (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Javier Castro
Oharrak: Oherik gabe, banakako oheak bakarrik entxufearekin. Bizikletak gordetzeko patioa eta oinarrizko tresna. Masaje zerbitzua. 4 euroko gosaria eta 12 euroko afaria eskaintzen dute. Berokuntza eta aire girotua. Maindireak eta kotoizko burko-zorroak egunero aldatzea. Ohe bakoitzean entxufea eta mahaitxoa. WiFi. Ile-lehorgailua.
Bide frantsesa
Hontanas - Boadilla del Camino etapa
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