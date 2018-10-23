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Alberg Rosalía
C/ Cordó, 2
Castrojeriz (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Javier Castro
Observacions: Sense lliteres, només llits individuals amb endoll. Pati per guardar bicicletes i eina bàsica. Servei de massatges. Ofereixen desdejuni 4 euros i sopar comunitari 12 euros . Calefacció i aire condicionat. Canvi diari de llençols i fonguis de coixí de cotó. Endoll i mesilla en cada llit. WIFI. Assecador de Pèl.
Camí Francès
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
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