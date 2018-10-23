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Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Albergue Rosalía

Disponible sin conexión
2051
34
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C/ Cordón, 2
Castrojeriz (Burgos)

947 37 37 14, 637 765 779

[email protected]

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Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Javier Castro

Observaciones: Sin literas, sólo camas individuales con enchufe. Patio para guardar bicicletas y herramienta básica. Servicio de masajes. Ofrecen desayuno 4 euros y cena comunitaria 12 euros . Calefacción y aire acondicionado. Cambio diario de sábanas y fundas de almohada de algodón. Enchufe y mesilla en cada cama. WIFI. Secador de Pelo.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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