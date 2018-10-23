Albergue Rosalía
C/ Cordón, 2
Castrojeriz (Burgos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Javier Castro
Observaciones: Sin literas, sólo camas individuales con enchufe. Patio para guardar bicicletas y herramienta básica. Servicio de masajes. Ofrecen desayuno 4 euros y cena comunitaria 12 euros . Calefacción y aire acondicionado. Cambio diario de sábanas y fundas de almohada de algodón. Enchufe y mesilla en cada cama. WIFI. Secador de Pelo.
Camino Francés
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
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