Camiño Inglés Etapa de Neda a Pontedeume
Rúa Club Firrete 19
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Albergue Río Eume
Dispoñible sen conexión
580
Rúa Club Firrete 19
Pontedeume
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Sergio Igrexas
Observacións:
Camiño Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 2
Etapa de Neda a Pontedeume
km 16,0
Tempo 04H 00’
Dificultade media
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