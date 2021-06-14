Bide Ingelesa Neda eta Pontedeume arteko etapa
Club Firrete kalea 19
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Eume aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
580
Club Firrete kalea 19
Pontedeuma
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sergio Iglesias
Oharrak:
Bide ingelesa
Etapak 7
km 154,7
Etapa 2
Neda eta Pontedeume arteko etapa
km 16,0
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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