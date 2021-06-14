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Camino Inglés Etapa de Neda a Pontedeume

Albergue Río Eume

Disponible sin conexión
177
7
Albergue Río Eume

Calle Club Firrete 19
Pontedeume

604036109

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Sergio Iglesias

Observaciones:

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Neda a Pontedeume Etapa 2

Etapa de Neda a Pontedeume

km 16,0
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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