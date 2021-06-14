Camino Inglés Etapa de Neda a Pontedeume
Calle Club Firrete 19
Albergue Río Eume
Disponible sin conexión
1777
Calle Club Firrete 19
Pontedeume
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Sergio Iglesias
Observaciones:
Camino Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 2
Etapa de Neda a Pontedeume
km 16,0
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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