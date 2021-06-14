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Camí Anglès Etapa de Neda a Pontedeume

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Alberg Riu Eume

Disponible sense connexió
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Alberg Riu Eume

Carrer Club Firrete 19
Pontedeume

604036109

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sergio Iglesias

Observacions:

Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2
Etapa de Neda a Pontedeume Etapa 2

Etapa de Neda a Pontedeume

km 16,0
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
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