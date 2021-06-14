Camí Anglès Etapa de Neda a Pontedeume
Carrer Club Firrete 19
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Alberg Riu Eume
Disponible sense connexió
600
Carrer Club Firrete 19
Pontedeume
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sergio Iglesias
Observacions:
Camí Anglès
Etapes 7
km 155,2
Etapa 2
Etapa de Neda a Pontedeume
km 16,0
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
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