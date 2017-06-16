Camiño do Norte Etapa de Unquera a Llanes
C/ Celso Amieva, 7
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Albergue Residencial Xuvenil Mocidades
Dispoñible sen conexión
30
C/ Celso Amieva, 7
Llanes (Asturias)
Propiedade do albergue: Principado de Asturias
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación a Quintana
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal contratado pola empresa que xestiona
Observacións: ano Albergue para todos os públicos, incluídos peregrinos, sen necesidade de dispor do carné da REAJ.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa de Unquera a Llanes
km 25,1
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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