Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte Etapa de Unquera a Llanes

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Residencial Xuvenil Mocidades

Dispoñible sen conexión
3
0
Albergue residencial de juventudes

C/ Celso Amieva, 7
Llanes (Asturias)

687 49 93 00, 984 10 66 60/61

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Principado de Asturias

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación a Quintana

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal contratado pola empresa que xestiona

Observacións: ano Albergue para todos os públicos, incluídos peregrinos, sen necesidade de dispor do carné da REAJ.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa de Unquera a Llanes

km 25,1
Tempo 06H 40’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías