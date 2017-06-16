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Camino del Norte Etapa de Unquera a Llanes

Albergue Residencial Juvenil Juventudes

Disponible sin conexión
27
19
Albergue residencial de juventudes

C/ Celso Amieva, 7
Llanes (Asturias)

687 49 93 00, 984 10 66 60/61

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Principado de Asturias

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación la Quintana

Persona encargada de atender el albergue: Personal contratado por la empresa que gestiona

Observaciones: Albergue para todos los públicos, incluidos peregrinos, sin necesidad de disponer del carné de la REAJ.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa de Unquera a Llanes

km 25,1
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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