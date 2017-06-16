Camino del Norte Etapa de Unquera a Llanes
C/ Celso Amieva, 7
Albergue Residencial Juvenil Juventudes
Disponible sin conexión
2719
C/ Celso Amieva, 7
Llanes (Asturias)
Propiedad del albergue: Principado de Asturias
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación la Quintana
Persona encargada de atender el albergue: Personal contratado por la empresa que gestiona
Observaciones: Albergue para todos los públicos, incluidos peregrinos, sin necesidad de disponer del carné de la REAJ.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa de Unquera a Llanes
km 25,1
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos