Albergue Residencial Juvenil Juventudes

Propiedad del albergue: Principado de Asturias

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación la Quintana

Persona encargada de atender el albergue: Personal contratado por la empresa que gestiona

Observaciones: Albergue para todos los públicos, incluidos peregrinos, sin necesidad de disponer del carné de la REAJ.