Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí del Nord Etapa d'Unquera a Llanes

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Residencial Juvenil Joventuts

Disponible sense connexió
4
0
Albergue residencial de juventudes

C/ Celso Amieva, 7
Llanes (Astúries)

687 49 93 00, 984 10 66 60/61

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Principat d'Astúries

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació la Quintana

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal contractat per l'empresa que gestiona

Observacions: Albergui per a tots els públics, inclosos pelegrins, sense necessitat de disposar del carnet de la REAJ.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa d'Unquera a Llanes

km 25,1
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies