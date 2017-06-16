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Alberg Residencial Juvenil Joventuts
C/ Celso Amieva, 7
Llanes (Astúries)
Propietat de l'alberg: Principat d'Astúries
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació la Quintana
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal contractat per l'empresa que gestiona
Observacions: Albergui per a tots els públics, inclosos pelegrins, sense necessitat de disposar del carnet de la REAJ.
Camí del Nord
Etapa d'Unquera a Llanes
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots