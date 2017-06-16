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Iparraldeko Bidea Unqueratik Llanesera arteko etapa

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Gazte Etxeko Gazteentzako Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
4
0
Albergue residencial de juventudes

Celso Amieva kalea, 7
Llanes (Asturias)

687 49 93 00, 984 10 66 60 / 61

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Asturiasko Printzerria

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: La Quintana elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kudeatzen duen enpresak kontratatutako langileak

Oharrak: Jende guztiarentzako aterpetxea, erromesak barne, REAJ txartelik izan gabe.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Unqueratik Llanesera arteko etapa Etapa 17

Unqueratik Llanesera arteko etapa

km 25,1
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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