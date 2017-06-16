Iparraldeko Bidea Unqueratik Llanesera arteko etapa
Celso Amieva kalea, 7
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Gazte Etxeko Gazteentzako Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
40
Celso Amieva kalea, 7
Llanes (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Asturiasko Printzerria
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: La Quintana elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kudeatzen duen enpresak kontratatutako langileak
Oharrak: Jende guztiarentzako aterpetxea, erromesak barne, REAJ txartelik izan gabe.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 17
Unqueratik Llanesera arteko etapa
km 25,1
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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