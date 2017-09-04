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Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

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Albergue REMhostel

Dispoñible sen conexión
380
0
Hostel rem

Avenida da Igrexa, 7
Ou Pedrouzo (Parroquia de Arca - Concello do Pino)

981 51 04 07, 722 44 82 11

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Laura e Javier

Observacións: Admítese o pago con cartón: Visa, Mastercard, Mestre, Servired, Union Pay, Jcb, e pago con móbil.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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