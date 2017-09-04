Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Avenida da Igrexa, 7
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Albergue REMhostel
Dispoñible sen conexión
3800
Avenida da Igrexa, 7
Ou Pedrouzo (Parroquia de Arca - Concello do Pino)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Laura e Javier
Observacións: Admítese o pago con cartón: Visa, Mastercard, Mestre, Servired, Union Pay, Jcb, e pago con móbil.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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