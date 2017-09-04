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Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Albergue REMhostel

Disponible sin conexión
390
37
Hostel rem

Avenida de la Iglesia, 7
O Pedrouzo (Parroquia de Arca - Concello de O Pino)

981 51 04 07, 722 44 82 11

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Laura y Javier

Observaciones: Se admite el pago con tarjeta: Visa, Mastercard, Maestro, Servired, Union Pay, Jcb, y pago con móvil.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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